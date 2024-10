Aeroporto de Cabo Frio e aditivo da Prefeitura Municipal ao lado - Reprodução

Publicado 22/10/2024 18:27

A Prefeitura de Cabo Frio prorrogou por mais seis meses o contrato de concessão do Aeroporto Internacional da cidade, mantendo a atual empresa administradora. O aditivo assinado pela Prefeita Magdala Furtado (PV), vai contra a determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), que havia autorizado a abertura de um processo licitatório para selecionar uma nova concessionária.

Depois de muita discussão, em março deste ano, o TCE proferiu dois acórdãos que autorizaram o prosseguimento do procedimento licitatório.

Apesar disso, depois de 7 meses da liberação, o processo não avançou e a prefeitura optou novamente pela prorrogação do contrato, gerando mais descontentamento. A denúncia recente aponta que esse novo aditivo assinado por Magdala seria uma “manobra” para beneficiar a empresa que já está à frente da administração do aeroporto.

A concessão é avaliada em R$ 1,1 bilhão, e há expectativa de que investimentos significativos em torno de R$ 150 milhões sejam feitos na infraestrutura, mas o impasse continua atrasando o processo. Com os aditivos frequentes, que já ultrapassam o limite legal, a concessionária Costa do Sol continua recebendo sem nenhuma obrigação de fazer esses investimentos.