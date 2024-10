Presidente da Câmara Municipal, Rafael Aguiar (PL) e show do Jorge Vercillo - Reprodução

Publicado 22/10/2024 16:39

Um processo administrativo em tramitação na Câmara Municipal de Armação dos Búzios tem gerado polêmica. A denúncia afirma que o presidente da Câmara, Rafael Aguiar (PL), está prevendo a contratação do cantor Jorge Vercillo para um show no valor de cerca de R$ 90 mil. O evento, um tanto “pomposo”, faria parte das comemorações do aniversário da cidade, celebrado em 12 de novembro.

A acusação aponta que a contratação do show seria uma manobra para gastar, especialmente em um momento em que a cidade enfrenta dificuldades financeiras e após a derrota de Aguiar nas urnas. Uma apresentação desse tamanho para um evento, que geralmente acontece só para convidados, chamou a atenção e levantou questionamentos.

Além de parecer um gasto desnecessário, a denúncia também sugere que o valor do show estaria superfaturado. A suspeita que corre nos bastidores é que a intenção de Rafael é esvaziar os cofres da Câmara e evitar a devolução de recursos à prefeitura, como já aconteceu em anos anteriores. “Por que não devolver esse dinheiro aos cofres públicos? Precisa torrar tudo em um show?”, questiona um morador.

A comunicação da Câmara Municipal foi questionada e está averiguando as informações.