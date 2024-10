Dida Gabarito (PL) e José de DJ (PRD) - Rede social

Publicado 22/10/2024 13:18 | Atualizado 22/10/2024 13:19

Búzios - REVIRAVOLTA PARA 2025



Em Armação dos Búzios teve reviravolta no resultado das eleições para vereador. Dida Gabarito (PL) foi oficialmente reeleito com 957 votos válidos e vai para o terceiro mandato a partir de 1º de janeiro. Sendo assim, José de DJ (PRD), que estava eleito com 1.199 votos, passa a ser suplente. Essa mudança se deveu à retotalização de votos, realizada nesta segunda, na justiça eleitoral da cidade, necessária após análise de recursos que alteraram o quantitativo de algumas candidaturas, principalmente as de Dom (PL) e Torres (PSDB). Neste caso, ambos tiveram os votos anulados mas os respectivos advogados dos candidatos conseguiram reverter após deferimento de recurso. Dida ficou tão satisfeito com a reviravolta que já chamou a população para participar de um culto de gratidão que vai acontecer nesta terça-feira (22), a partir das 19h30, na 1ª igreja batista em Maria Joaquina. Dida é Partido Liberal mas é base do prefeito. É daqueles políticos além da ideologia partidária. Carioca de nascimento e buziano de coração há mais de 30 anos, tem estreita relação com o Capão, seu bairro de origem, e com Cem Braças. Além da parte social, Dida é atento às questões ambientais do município, uma das suas bandeiras.

COMPOSIÇÃO OFICIAL



Sendo assim, com a retotalização, o quantitativo de votos válidos e a composição da Câmara ficou da seguinte forma: Rafael Braga (PRD): 1.401 votos; Josué (PL): 1.226 votos; Toni Russo (MDB): 1.206 votos; Aurélio Barros (SDD): 1.188 votos; Victor Santos (MDB): 1.078 votos; Dida Gabarito (PL): 957 votos; Anderson Chaves (REP): 820 votos; Jô da Saúde (REP): 707 votos e Felipe Lopes (DC): 493 votos.