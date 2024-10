Prefeita Magdala Furtado - Reprodução

Prefeita Magdala FurtadoReprodução

Publicado 23/10/2024 13:34

A notícia que deu o que falar em Cabo Frio nesta segunda-feira (22) foi a determinação do TCE para que a prefeita Magdala Furtado (PV) suspenda, de imediato, o processo de terceirização da Saúde , onde ela ia contratar O.S. para administrar os serviços. Mas essa não foi a única determinação dada para a prefeita. A justiça também já mandou Magdala exonerar os comissionados em situação irregular, até porque a folha está inchada há tempos. Consequência disso, agora, é a tensão instalada entre os servidores, que não sabem quando serão demitidos e se vão receber 13º, bem como os prestadores de serviço, que temem por um calote. No Diário Oficial já constam diversas exonerações em todas as áreas, pra mais de 100 entre o domingo e a segunda. Outra coisa que está à deriva, são os serviços prestados pela Prefeitura: não tem combustível pra abastecer veículos dos mais diversos setores, inclusive na Saúde; exemplo disso aconteceu hoje, quando pacientes do Tratamento Fora de Domicílio não conseguiram ir à capital porque não tinha van disponível . Não tem medicamento nos hospitais – paciente têm que se virar pra conseguir até uma dipirona ou uma fralda. E a população questiona: É Cabo Frio ladeira abaixo, prefeita? Sua intenção é deixar a Prefeitura com um rombo, diferente de como foi encontrada? A ideia é se vingar da derrota que sofreu nas urnas e prejudicar as finanças do município? Sem contar outros problemas no campo da justiça, mas esses chegam bem depois. De qualquer forma, fica aberto aqui para a resposta. Magdala, ao fim de um mandato coerente, poderia até se consolidar como liderança da oposição, mas, pelo andar da carruagem, não vai rolar.Ainda sobre a terceirização da Saúde, ao que parece, Magdala tentou driblar o legislativo ao iniciar o processo licitatório sem autorização da Câmara Municipal. Antes disso, teve a terceirização da merenda escolar – a qual segue em andamento em que pese o Decreto Legislativo que mandou sustar a medida. Aliás, terceirização, ao que parece, é a palavra de ordem da prefeita, que termina o mandato daqui a 70 dias. Pensa que acabou? Não, porque o que está ruim, pode piorar.

Serginho em reunião com a Defensoria Pública Reprodução/ Redes sociais

Seguindo nos problemas de Cabo Frio, o vereador Léo Mendes (MDB), ex-candidato a vice-prefeito, disse na tribuna, na sessão desta terça (22), que não pode “fingir demência” e que seu celular amanheceu lotado de reclamações por conta do cancelamento do transporte dos usuários de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), que aconteceu nesta segunda. “Eu não posso fingir em demência, fingir que eu não tô ouvindo essa reclamação de vereador e da população. Eu fico muito triste com isso, então peço à secretaria de Saúde, em especial ao secretário (Bruno Alpacino), que tome providências. Ainda faltam dois meses e meio de gestão. Vamos deixar as moscas sendo tomadas nesses dois próximos meses? Estou aqui pedindo uma atitude da Secretaria de Saúde. Não podemos deixar moradores, pacientes, sair três horas da manhã de casa, chegarem lá e ter notícia que não vai ter ônibus. Não dá, isso é muita falta de empatia, é desumano. Peço ao presidente da casa, Miguel Alencar, pra ver se a gente toma alguma atitude em conjunto. Por ter sido candidato a vice de Magdala, tô recebendo muita cobrança. E aproveito essa oportunidade pra explicar à população que eu não sou vice-prefeito, eu fui candidato, voltei e sou vereador. Então, vocês podem contar comigo até dia 31 de dezembro”, disse ele na tribuna.Já antevendo os problemas que se avizinham na linha do horizonte, Serginho publicou foto no seu Instagram, nesta terça-feira (22), em reunião com a Defensoria Pública. Na postagem, não deu muitos detalhes, afirmou que discutiu “as demandas reprimidas, com ênfase nas áreas de saúde e educação”. É aguardar pra ver. Aliás, falando em Serginho, soubemos que ele já tem todo o primeiro escalão definido. Porém, não divide a informação com ninguém. Dizem que mantém segredo até mesmo pra esposa, Aline Azevedo.