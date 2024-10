Transporte Fora do Domicílio (TFD) - Ludmila Lopes

Transporte Fora do Domicílio (TFD) Ludmila Lopes

Publicado 22/10/2024 18:04

Cabo Frio - Pacientes que dependem do Transporte Fora do Domicílio (TFD) em Cabo Frio, serviço oferecido pela prefeitura para deslocamento de pacientes a outras cidades para tratamentos médicos não disponíveis no município, denunciaram que ficaram sem transporte nesta terça-feira (22), após aguardarem durante a madrugada. Segundo os relatos, a suspensão do serviço teria ocorrido devido à falta de pagamento à empresa responsável pelo transporte.



Uma das pacientes, que está em tratamento para transplante e encontra-se debilitada, ficou à espera do transporte por volta das 4h da manhã, mas o veículo não apareceu. A situação foi denunciada ao Jornal O Dia, e outros moradores também relataram o mesmo problema.



Gabriel Ramos, ex-fiscal de contrato de transporte, conta que recebeu denúncias sobre o caso ainda de madrugada e, pela manhã, foi até a Central de Ambulâncias, na Rua Expedicionário da Pátria, no bairro São Cristóvão, onde gravou um vídeo relatando o caso.



Segundo ele, os pacientes ficaram sem condução por falta de pagamento há cerca de três meses à empresa contratada por parte da prefeitura, o que fez com que todos os veículos – carros, vans e ônibus – fossem retirados de circulação sem aviso prévio. Gabriel mencionou também que vários pacientes foram até o local em busca de informações sobre o caso.



Diante dos fatos, o Jornal entrou em contato com a prefeitura de Cabo Frio, questionando sobre a denúncia, e aguarda retorno.