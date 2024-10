Canal do Itajuru - Rede social

Publicado 21/10/2024 16:11

Cabo Frio - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra esgoto sendo despejado diretamente no Canal do Itajurú, em Cabo Frio, na noite deste domingo (20). O morador que registrou as imagens reclamou ainda, do forte mau cheiro causado pelo despejo irregular.



A suspeita é que as chuvas fortes que atingiram a cidade nas últimas horas tenham contribuído para o escoamento inadequado do esgoto, levando os dejetos diretamente para o canal.



A Prolagos foi questionada sobre o episódio e afirmou que a situação apontada ocorreu em um local que faz parte da rede de drenagem do município.



“Em razão da chuva registrada neste final de semana, houve um aumento de volume de águas pluviais e, para não ocorrer a inundação da cidade, o sistema de drenagem atuou normalmente com o excedente da água de chuva desembocando no corpo hídrico. Assim que o sistema começa a esvaziar, a saída gradativamente deixa de ocorrer“, disse a concessionária em nota.



A Prolagos destacou ainda, que o sistema de esgotamento permanece operando normalmente, bombeando as contribuições para a estação de tratamento de esgoto.