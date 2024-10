126ª Delegacia de Polícia - Divulgação/PM

126ª Delegacia de Polícia Divulgação/PM

Publicado 18/10/2024 14:54

Cabo Frio - Na noite desta quinta-feira (17), um acidente envolvendo um motorista sob efeito de álcool mobilizou a Polícia Militar, na Rua Dr. Cardoso da Fonseca, no bairro Monte Alegre, em Cabo Frio. A guarnição foi acionada por populares, que informaram que o autor, identificado como A.M.G.A., de 47 anos, apresentava sinais claros de embriaguez.

De acordo com a ocorrência policial, moradores do local estavam exaltados, querendo agredir o condutor. Para evitar que a situação saísse do controle, por se tratar de uma comunidade, a guarnição interveio.

A vítima, de 33 anos, foi levada para o Hospital Central de Emergência (HCE) de Cabo Frio, onde foi atendida e medicada. O motorista, por sua vez, foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia e, depois, para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio, onde o exame de alcoolemia confirmou a embriaguez.

Após a confirmação, ele foi conduzido à 132ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante pelo crime de conduzir veículo sob a influência de álcool ou substâncias psicoativas.