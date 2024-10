Empossados - Ascom

Publicado 17/10/2024 17:40

Cabo Frio - Nesta quarta-feira (16), foram empossados, em Cabo Frio, 92 novos servidores públicos que irão integrar a rede municipal de ensino. A cerimônia ocorreu no auditório do Centro de Gestão Educacional Darcy Ribeiro e incluiu profissionais que aprovados no concurso público de 2020.

Os novos servidores, convocados conforme o Edital Secad 040/2024, publicado no Diário Oficial Eletrônico no início de outubro, irão atuar em diversas funções na educação, como auxiliar de classe, inspetor de alunos, orientador educacional, secretário, inspetor e supervisor escolar. Após a cerimônia, foram direcionados para suas respectivas áreas de trabalho, a serem definidas pela administração pública de acordo com as necessidades das escolas.

SEMANA DE POSSE

Na terça-feira (15), a Prefeitura de Cabo Frio deu posse para mais 125 aprovados no Concurso Público de 2020, que vão atuar em diversos cargos entre os quais, assistente social, biólogo, economista, enfermeiro, fonoaudiólogo, odontólogo, nutricionista, guarda marítimo e ambiental, técnico massagista, técnico de necropsia, gestor ambiental, agente administrativo, auditor fiscal da receita municipal, técnico de enfermagem e cozinheiro.