Área está abandonada, com o descarte de roupas íntimas, fezes humanas e até camisinhas - Reprodução/Rede social

Publicado 16/10/2024 17:01

Cabo Frio - Moradores de Cabo Frio estão denunciando a falta de fiscalização e a sujeira na Prainha de São Bento, localizada no final do Boulevard Canal. De acordo com os relatos, a área está abandonada, com o descarte de roupas íntimas, fezes humanas e até camisinhas.

Conforme a denúncia, essa situação ocorre próximo ao parquinho infantil da região. Uma moradora, que preferiu não se identificar, afirmou que nesta segunda-feira (14), ao passar pelo local, avistou um grupo de oito pessoas em situação de rua com uma barraca de camping montada no local.

A mulher também relatou que, devido à presença de fezes, a área está com um odor forte e desagradável. “Não dá mais para frequentar o local com as crianças de forma tranquila e limpa”, disse, destacando ainda que, muitas vezes, até roupas em bom estado são descartadas no local.

Diante das denúncias, o Jornal O Dia entrou em contato com a prefeitura, questionando quais medidas serão tomadas para resolver o problema, e aguarda resposta.