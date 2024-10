126ªDP - Divulgação/PM

126ªDP Divulgação/PM

Publicado 16/10/2024 14:41

Cabo Frio - Em uma operação conjunta realizada na tarde desta terça-feira (15), a Polícia Militar prendeu um homem de 44 anos, foragido da Justiça por estupro de vulnerável, em Cabo Frio.

O acusado, identificado como A. S. C. D. S., estava sendo procurado após um mandado de prisão ser expedido pela Justiça.

De acordo com as informações da polícia, equipes da P2 e do GAT I, receberam informações que indicavam que o foragido estava escondido em uma residência na Rua Sete, no bairro de Manoel Corrêa. Após um cerco ao local, os policiais conseguiram localizar e prender o suspeito.

O homem foi conduzido para a delegacia de Cabo Frio (126ªDP), onde ficou preso, à disposição da Justiça.