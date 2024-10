ONG SOS Infância está em busca de padrinhos e madrinhas para sua campanha de Natal - Reprodução/Rede social

Publicado 15/10/2024 17:21

Cabo Frio - A ONG SOS Infância está em busca de padrinhos e madrinhas para sua campanha de Natal, que tem como objetivo presentear 150 crianças do bairro Parque Eldorado III, em Cabo Frio. A celebração acontece no dia 21 de dezembro, com uma ceia completa para as crianças e 350 familiares, além da entrega dos presentes apadrinhados.



Os interessados em participar devem escolher as crianças até o dia 30 de outubro, entrando em contato pelo Instagram da ONG, que disponibilizará um drive com fotos e informações das crianças . Os padrinhos devem entregar os presentes – um brinquedo e um kit escolar – até o dia 5 de dezembro para a diretoria da organização.

Quem preferir pode contribuir com uma doação de R$ 120, que será utilizada para a compra dos presentes. Neste caso, a organização da ONG se compromete a prestar contas aos doadores. As doações podem ser realizadas via pix, utilizando a chave 22992367507.



Até esta segunda-feira (14), 56 crianças do projeto autônomo ainda aguardavam por apadrinhamento. O objetivo é que os pequenos já comecem o próximo ano com materiais escolares novos.



A iniciativa faz parte das ações da SOS Infância, que atua há oito anos promovendo atividades sociais na localidade. Para mais informações e acesso à lista de crianças, interessados devem entrar em contato pelo Instagram da organização.