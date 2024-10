Um celular e cápsulas de cocaína - Divulgação/PM

Publicado 15/10/2024 15:22

Cabo Frio - Durante um patrulhamento de rotina pela Avenida A, policiais militares prenderam em flagrante um homem de 23 anos por tráfico de drogas, na noite de segunda-feira (14), no bairro Reserva do Peró, em Cabo Frio.

Segundo a ocorrência policial, ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito, já conhecido no local por envolvimento com o crime, tentou fugir para um terreno baldio, mas foi alcançado pelos agentes. Antes de ser abordado, ele dispensou uma sacola contendo as cápsulas de cocaína. No mesmo local se encontrava uma moto Yamaha Crosser XTZ, cor Branca, que seria de um elemento que foi assassinado dia 4 deste mês, no mesmo bairro.

Conforme informações colhidas pelos policiais junto a testemunhas, a vítima do homicídio teria sido executada por estar com dívidas ligadas ao tráfico de drogas na região.

O homem foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (DP), onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. A motocicleta foi apreendida e será periciada.