126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) Reprodução

Publicado 15/10/2024 15:17

Cabo Frio - Na noite desta segunda-feira (14), uma equipe da Motopatrulha da Polícia Militar realizou a prisão de um homem foragido da justiça na Avenida Wilson Mendes, no bairro Porto do Carro, em Cabo Frio. O indivíduo, identificado como D. D. S. C. J., de 24 anos, possuía um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Durante uma abordagem de rotina a uma motocicleta com dois ocupantes, um dos homens, que estava na garupa, demonstrou nervosismo e tentou fugir correndo para um matagal. Após um cerco tático, os policiais conseguiram capturar o foragido.

De acordo com as informações da ocorrência, o acusado possui um histórico criminal envolvendo tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. O mandado de prisão em aberto foi expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Cabo Frio.

Após a prisão, D. D. S. C. J. foi conduzido para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde foi apresentado à autoridade policial e teve o mandado cumprido. O suspeito permanece preso à disposição da Justiça.