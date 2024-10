Um alicate de corte envolto em fita isolante, duas toucas ninja, dois aparelhos celulares e R$ 392 em espécie - Divulgação/PM

Publicado 15/10/2024 14:49

Cabo Frio - A Polícia Militar prendeu em flagrante, na madrugada desta terça-feira (15), dois homens que roubaram um casal na Praia do Peró, em Cabo Frio. A dupla foi localizada em um veículo Spacefox com placa adulterada, onde foram encontrados os pertences das vítimas, além de ferramentas utilizadas no crime.



De acordo com a ocorrência, uma equipe em patrulhamento pela Rua Vitória, no bairro do Cajueiro, foi acionada por uma pessoa gritando “pega o carro branco”, indicando o roubo e o veículo dos suspeitos, um Spacefox branco.

Veículo dos suspeitos, um Spacefox branco Divulgação/PM

O carro foi abordado com dois ocupantes que não estavam com nada de ilícito, mas durante busca, os policiais encontraram um alicate de corte envolto em fita isolante, duas toucas ninja, dois aparelhos celulares e R$ 392 em espécie. Foi constatado ainda, que a placa do veículo estava adulterada com fita isolante.



O casal vítima do roubo reconheceu os suspeitos, identificados como A.T.D.C., de 35 anos e R.G.D.T., de 25 anos, como autores do crime e os objetos como sendo de sua propriedade.



Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde o caso foi registrado. Os acusados permaneceram presos à disposição da Justiça.