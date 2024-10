Mulher é flagrada praticando um ato de vandalismo - Reprodução/Câmera de segurança

Publicado 14/10/2024 16:04

Cabo Frio - Uma mulher foi flagrada praticando um ato de vandalismo no calçadão do Boulevard Canal, em Cabo Frio, na madrugada deste domingo (13). A ação, capturada por câmeras de segurança, durou poucos segundos e não teve qualquer motivação aparente.



A ocorrência foi registrada por volta das 4h42, quando uma mulher vestida de branco, acompanhada por duas pessoas – uma jovem e um rapaz – para em frente a um vaso de plantas e o puxa agressivamente, até que ele caia e se quebre.



Logo após o ato, ainda de acordo com o vídeo amplamente divulgado nas redes sociais, o trio se afasta do objeto quebrado. A mulher sai rindo, enquanto seus dois colegas ficam incrédulos com a atitude. O rapaz se joga em um banco, rindo, e a outra jovem a acompanha. A câmera consegue registrar nitidamente o rosto da autora.



O Jornal O Dia entrou em contato com a prefeitura, questionando quais medidas serão tomadas acerca da situação. Em resposta, o município enviou a seguinte nota:



“A Prefeitura de Cabo Frio informa que faz o patrulhamento em toda cidade, incluindo nas regiões turísticas. As subnotificações de furtos na delegacia, no entanto, dificultam a criação de uma mancha criminal no município para otimização da atuação das equipes nas áreas com maior incidência de ocorrências. Ainda assim, a Guarda Municipal de Cabo Frio está à disposição por meio do telefone 153”.