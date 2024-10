Cabo Frio

Cabo Frio recebe Circuito Saúde com o tema ‘Um dia de esporte em família’

O evento acontecerá no dia 27 de outubro, e reunirá atividades esportivas com aulas gratuitas de diversas modalidades olímpicas para todas as idades. As inscrições gratuitas estão abertas através do site do evento. Link na matéria