Equipe do ForteSports; organizador do Evento, Tiguinho; equipe de ginástica olímpica da escola Gemini; professor do clube Maikai Hoa, Victor Campanati - Leonardo Borges

Publicado 11/10/2024 16:32

Cabo Frio - No dia 27 de outubro, a cidade de Cabo Frio sedia o Circuito Saúde, um evento de incentivo à saúde com aulas gratuitas de modalidades esportivas para toda a família e todas as idades, em um ambiente com diversão e lazer. A programação acontecerá na Praia de São Bento, a partir das 8h, com ações em apoio à campanha do Outubro Rosa, para conscientização, prevenção e diagnóstico do câncer de mama.

Em uma ação especial preparada pelos parceiros Onkosol e Centro da Imagem, evento promoverá a valorização da saúde e bem-estar com aulas para todas as idades (mínimo de 8 anos) e todos os gêneros. As inscrições são gratuitas e estão abertas através do site do evento

A prática de atividade física é defendida pela Organização Mundial de Saúde como o melhor aliado na prevenção e o tratamento de diversas doenças crônicas, cardíacas, diabetes, câncer e depressão. “É imprescindível que tenhamos uma cultura de bem-estar mais valorizada como estratégia de prevenção de doenças”, defende Marcelo Perelló médico do Grupo Onkosol.

O evento promete entregar muitos atrativos e com cara de Olímpiadas em aulas gratuitas de seis modalidades esportivas: Vôlei, Futevôlei; Beach Tennis; Canoa Havaiana; Ginástica Olímpica e Treinamento Funcional.

As aulas acontecerão com professores capacitados nas modalidades e os participantes terão acesso a atividades escolhidas, no momento da inscrição, sendo identificados por pulseiras. Dentre as modalidades no Circuito Saúde, a Ginástica Olímpica será representada pela escola Gemini, que se destacou no cenário nacional com a participação no Campeonato Brasileiro, em Aracaju, com dez atletas. Outras modalidades serão aplicadas pelos professores dos clubes: Maikai Hoa (Canoa Havaiana) e Blu Sports (Vôlei, Futevôlei, Beach Tennis e funcional).

O evento pretende reunir toda a família para um dia de muitas atividades e possui incentivo PetFriendly para a presença dos bichinhos de estimação. A programação contará com uma oficina de construção de arte em areia da praia, com escultores profissionais, promovida pela escola Canto dos Pássaros.

“Estamos em uma cidade que respira atividades ao ar livre e prática de esporte, queremos aproximar e despertar o interesse de todos, como forma de aproximá-los de uma vida mais saudável”, explica o médico Lucas Rocha do Centro da Imagem.

Durante a ação, uma tenda estará disponibilizada para auxiliar e informar sobre a campanha do Outubro Rosa, para a conscientização da prevenção e diagnóstico do câncer de mama. Os inscritos terão acesso a dicas de nutrição, aferição de pressão arterial, teste de glicose, massagem relaxante e alongamento.

Serviço:

Inscrições Gratuitas

Data: 27 de outubro

Local: Praia de São Bento, Cabo Frio

Horário: 8h às 17h.