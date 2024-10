Um revólver calibre 38, munições, um simulacro de pistola, além de grande quantidade de drogas, como cocaína, maconha e lança-perfume - Divulgação/PM

Publicado 11/10/2024 16:06

Cabo Frio - Em uma ação conjunta, o Grupamento de Ações Táticas (GAT) e o Serviço Reservado (P/2) da Polícia Militar de Cabo Frio realizaram uma importante apreensão na noite desta quinta-feira (10). A operação, desencadeada a partir de uma denúncia anônima, resultou na descoberta de um arsenal de drogas e armas em uma área de mata localizada na Rua da Baleia, no Parque Eldorado 3.



De acordo com informações da polícia, os agentes foram informados sobre a possibilidade de um indivíduo estar enterrando objetos ilícitos na região. Diante da denúncia, as equipes se deslocaram até o local indicado e iniciaram uma minuciosa varredura na área de mata. Após buscas intensas, os policiais encontraram enterrados um revólver calibre 38, munições, um simulacro de pistola, além de grande quantidade de drogas, como cocaína, maconha e lança-perfume.



Todo o material apreendido, incluindo 1000 Eppendorfs, 300 cápsulas de cocaína, 60 unidades de lança-perfume e 30 buchas de maconha, foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada.

1000 Eppendorfs, 300 cápsulas de cocaína, 60 unidades de lança-perfume e 30 buchas de maconha Divulgação/PM