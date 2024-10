Homem preso em flagrante por furto - Divulgação/PM

Homem preso em flagrante por furto Divulgação/PM

Publicado 10/10/2024 17:16 | Atualizado 10/10/2024 17:34

- O homem preso em flagrante, na manhã desta quarta-feira (10), enquanto tentava furtar diversos objetos do antigo Hospital Municipal da Criança, em Cabo Frio , já possuía diversas passagens criminais. O elemento, identificado como J. L. D. S. C., de 39 anos, foi capturado após denúncias de moradores e do Jornal O Dia, que cobravam uma ação efetiva para coibir os frequentes furtos no local.Conforme a ocorrência policial, a guarnição chegou ao hospital de forma discreta e flagrou o suspeito carregando itens como um berço de ferro, portas de quadro de luz, uma escada e outros objetos de alumínio e ferro que pertencem ao acervo do prédio. Ao ser questionado, ele confessou que estava furtando o material para vender no ferro-velho. Ele também admitiu ter participado de outro furto no local no dia anterior, foi divulgado quando levou uma janela de alumínio junto com um cúmplice, ainda não identificado. Veja o vídeo: