Suspeito teria invadido o teatro pelo telhado - Divulgação/PM

Suspeito teria invadido o teatro pelo telhadoDivulgação/PM

Publicado 10/10/2024 13:45

Cabo Frio - Na noite de quarta-feira (9), por volta das 19h30, o Teatro Municipal de Cabo Frio foi novamente alvo de uma tentativa de furto. O crime resultou na prisão de A.C.S.G., de 18 anos.



Segundo a Polícia Militar, após receber uma denúncia via 190, uma guarnição foi acionada pelo Setor de Operações Policiais (SOP) e se dirigiu imediatamente ao local. Segundo relatos, o suspeito teria invadido o teatro pelo telhado, visando subtrair materiais do prédio público. Populares informaram à polícia que ele tentava fugir pelos fundos do edifício.

Uma escada de alumínio e um par de tênis Divulgação/PM

Os policiais conseguiram capturar do acusado, que estava saindo com uma escada de alumínio e um par de tênis.



Após ser detido, A.C.S.G. foi conduzido inicialmente à 126ª DP, mas a Central de Flagrantes foi transferida para a 127ª DP de Búzios, onde o suspeito foi formalmente autuado. O delegado de plantão determinou a prisão do acusado com base no Artigo 155, parágrafo 4º, Inciso I do Código Penal, por furto qualificado, cuja pena varia de dois a oito anos de reclusão.