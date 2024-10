Prisão de J.C.M.R.S., de 44 anos, acusado de roubo de veículo, direção perigosa e resistência à prisão - Divulgação/PM

Prisão de J.C.M.R.S., de 44 anos, acusado de roubo de veículo, direção perigosa e resistência à prisão Divulgação/PM

Publicado 09/10/2024 14:39

Cabo Frio - Na madrugada desta quarta-feira (9), uma perseguição policial em Cabo Frio terminou com a prisão de J.C.M.R.S., de 44 anos, acusado de roubo de veículo, direção perigosa e resistência à prisão. O incidente começou por volta das 23h40 e só foi encerrado após o suspeito causar um grave acidente de trânsito, no Largo de Santo Antônio, no centro da cidade.



Conforme a ocorrência policial, uma equipe realizava patrulhamento pela Avenida Macário Pinto, nas proximidades da Duna Preta, quando avistou um Volkswagen Saveiro, veículo que havia sido denunciado como roubado. Os policiais deram ordem de parada ao motorista, mas ele ignorou e iniciou uma fuga em alta velocidade, dirigindo na contramão por mais de 10 km.



Durante a perseguição, o acusado colidiu contra um Fiat Idea, onde estava uma família na qual uma das vítimas é policial militar.



Nesse momento, o suspeito ainda tentou fugir a pé, mas foi detido pela polícia. Durante a prisão, ele resistiu e houve uma breve luta corporal antes de ser controlado.



Com o acusado, a polícia apreendeu uma faca de 25 cm, um cachimbo de crack, uma bolsa feminina vazia e duas carteiras. Em depoimento, ele confessou ter roubado o veículo e afirmou estar sob efeito de drogas durante a fuga.



Os ocupantes do carro foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao Hospital Central de Emergências (HCE) para atendimento médico.



O local foi periciado às 01h31, e o veículo foi rebocado pela Guarda Municipal até a 126ª Delegacia de Polícia, onde J.C.M.R.S. foi autuado por roubo, direção perigosa e resistência.