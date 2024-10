Aviso - Reprodução/Rede social

Publicado 09/10/2024 14:08

Cabo Frio - Moradores de Cabo Frio denunciam que, nesta terça-feira (8), e sem qualquer aviso prévio por parte do município, o convênio da prefeitura com o Centro da Imagem para exames laboratoriais foi suspenso, gerando transtornos para os usuários do sistema público de saúde.

A suspensão do convênio com prestadores de serviços de saúde, que envolve exames de tomografia, raio-x e mamografia digital, afetou unidades como o Hospital Central de Emergências (HCE), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e o Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos (HMOCS), no bairro Jardim Esperança.

Moradores que tinham exames agendados foram surpreendidos ao serem informados da suspensão e precisaram voltar para casa sem realizar os procedimentos. Um denunciante, que preferiu não se identificar, conta que, ao tentar agendar uma tomografia, foi informado que o convênio municipal sequer possuía previsão de retomada. Neste caso, ele precisou fazer o exame no particular.

O município ainda não emitiu qualquer comunicado sobre o motivo da suspensão, contudo, circulam informações de que a interrupção pode estar relacionada a um suposto atraso de pagamento aos prestadores de serviço. Uma imagem com o anúncio sobre a suspensão dos exames também tem circulado nas redes sociais.

Diante dos fatos, o Jornal entrou em contato com a prefeitura, questionando a denúncia, e aguarda retorno.