Publicado 08/10/2024 17:13

Cabo Frio - Moradores do bairro Guarani, em Cabo Frio, estão denunciando uma série de invasões e furtos no Hospital Municipal da Criança, atualmente desativado. Eles contam que, desde a madrugada de domingo (6), indivíduos têm entrado no prédio e retirado materiais, como janelas de alumínio, sem interrupção, em qualquer hora do dia ou da noite.



Segundo os relatos, os suspeitos estariam agindo livremente, utilizando até carrinhos de mão para transportar os itens furtados. Eles afirmam que já acionaram a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal (ROMU) em várias ocasiões. Em uma dessas ocorrências, três suspeitos foram detidos, mas, de acordo com as denúncias, os mesmos indivíduos teriam retornado ao local posteriormente para continuar com os furtos.



Diante da situação, o Jornal entrou em contato com o 25º Batalhão de Polícia Militar (BPM), responsável pela segurança na cidade, onde a coronel Andreia Campos afirmou que entrou em contato com a prefeitura e a secretaria de Segurança Pública para solicitar apoio e determinará o aumento no patrulhamento no local a fim de inibir as ações criminosas.



O Jornal também entrou em contato com a prefeitura, questionando sobre o fato, e aguarda retorno.

Hospital Municipal da Criança Reprodução/Rede social