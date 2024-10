Homem em situação de rua é agredido por funcionários após recursar pagamento de conserto de celular em Cabo Frio - Reprodução/ internautas

Publicado 07/10/2024 20:06

CABO FRIO - Um vídeo registrado por moradores mostra o momento em que um rapaz, supostamente em situação de rua, é agredido por dois funcionários de uma loja de consertos de celulares, na Ézio Cardoso da Fonseca, no Jardim Esperança, em Cabo Frio, na tarde desta segunda-feira (7). De acordo com relatos, ele havia deixado um celular para reparo e, ao retornar para buscá-lo, recusou-se a pagar pelo serviço, gerando o conflito.



De acordo com testemunhas, os funcionários utilizaram força física para conter e retirar o celular das mãos do homem. Relatos ainda apontam que ele aparentava ter dificuldades de fala e problemas de saúde mental, algo que já seria conhecido pelos trabalhadores do local antes deles aceitarem o serviço.



Por fim, conforme a denúncia, os funcionários teriam pego o aparelho celular e retirado as peças. “Achei a atitude deles errada, porque já sabiam que o rapaz era assim”, disse uma pessoa que presenciou a cena. Ela conta que a ocorrência foi registrada por volta das 12h15 e que a Polícia Militar não foi chamada ao local.