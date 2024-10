Vítima identificada como Cristiano - Divulgação/PM

Publicado 06/10/2024 09:45

Cabo Frio - Um homem em situação de rua, identificado como Cristiano, foi encontrado sem vida na manhã deste domingo (6), na Praça das Águas, localizada na Praia do Forte, em Cabo Frio. O corpo foi localizado pelo Grupamento Operacional de Praia (GOP) da Guarda Civil Municipal (GCM).



Segundo informações preliminares, não foram encontrados sinais de violência no corpo da vítima. A suspeita inicial é de que Cristiano tenha falecido em decorrência de um mal súbito.



O corpo será removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio, onde passar por exames que determinarão a causa da morte. A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) da cidade.