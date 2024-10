Magdala Furtado (PV) e Léo Mendes (MDB) na carreata em Tamoios - Ascom

Publicado 05/10/2024 14:51

- A prefeita de Cabo Frio e candidata à reeleição, Magdala Furtado (PV), acompanhada do candidato a vice-prefeito, Léo Mendes (MDB), e do ex-prefeito Marquinho Mendes (MDB), intensificou as atividades de campanha nos últimos dias antes das eleições.Na noite desta sexta-feira (4), os três realizaram uma live nas redes sociais oficiais da prefeita, que durou mais de uma hora. Durante a transmissão, destacaram o saldo positivo do debate entre os candidatos à prefeitura na InterTV, esclareceram fake news e apresentaram as realizações da semana, como a reforma da Escola Municipal João Rocha, no bairro Vila Nova, e a entrega da nova Praça do Pomar II, no bairro Jacaré. Também celebraram o grande comício no bairro Jardim Esperança, que reuniu cerca de 10 mil apoiadores Na manhã deste sábado (5), Magdala, Léo Mendes e Marquinho Mendes participaram de uma grande carreata que percorreu as ruas de Tamoios. À tarde, a campanha seguiu com visitas ao distrito central, começando pelo bairro Jardim Esperança e seguirá por outros bairros de Cabo Frio, com muito contato direto com a população.