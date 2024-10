Carreata de Rafael Peçanha (REDE) - Ascom

Cabo Frio - A carreata que encerrou a campanha de Rafael Peçanha (REDE), candidato a prefeito de Cabo Frio, neste sábado (5), surpreendeu pela expressiva quantidade de carros. Os eleitores partiram do bairro São Cristóvão e percorreram o município até o Tangará.



“O vencedor do debate” da InterTV (Globo local) – assim Rafael Peçanha foi cumprimentado e reconhecido nas ruas, neste último dia de campanha.



Na concentração, o candidato foi surpreendido por um verdadeiro bloco de Carnaval fora de época, com direito a banda de marchinha e estandarte.



”É pra levar esperança à minha cidade amada que me lancei nessa missão. Gratidão a todo mundo! Votem, peçam esse voto, multipliquem o voto no 18. Esse é o meu último discurso como candidato. O próximo que vocês vão ouvir será como prefeito de Cabo Frio!” declarou Peçanha em lágrimas e abraçado à bandeira de Cabo Frio.



Neste domingo (6), Peçanha votará às 10h no Colégio Ismar Gomes de Azevedo, acompanhado da sua esposa e filhos.



