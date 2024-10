Transporte - Divulgação

Transporte Divulgação

Publicado 05/10/2024 15:09

Cabo Frio - Neste domingo de eleição (6), o serviço de transporte de passageiros municipal e intermunicipal operado pelo grupo Salineira será gratuito e com a grade horária dos dias úteis. Das 6h às 20h, os eleitores poderão utilizar os ônibus e embarcar pela porta dianteira, através da roleta, sem nenhuma cobrança tarifária.

O passe livre nos dias de votação é uma determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), estabelecida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que tem como objetivo ampliar a participação do eleitorado no pleito, independente da localidade ou condição financeira.