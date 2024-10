Serginho (PL) e Miguel Alencar (União) - Ascom

Publicado 05/10/2024 13:14

Cabo Frio - Na manhã deste sábado (5), mais de mil de pessoas se reuniram para o ‘Abração no Morro da Guia’, num dos principais cartões postais de Cabo Frio, em apoio ao candidato a prefeito, Serginho (PL). O evento aconteceu no mesmo dia em que o político completa 43 anos de idade. Um coro de “parabéns pra você” foi entoado pelos participantes.



Ao iniciar o evento, Serginho conduziu fez uma oração do Pai Nosso, agradecendo a Deus “pela campanha e pela oportunidade de estar ao lado da população”.



Um dos momentos que marcou a ocasião foi a presença do avô de Serginho, José Gonçalves, de 94 anos, que acompanhou o neto, e juntos agradeceram pela caminhada da campanha.



Durante o evento, Serginho e seu vice, Miguel Alencar (União), fizeram questão de abraçar, conversar e tirar fotos com eleitores.



“O maior presente que eu poderia receber hoje, no dia do meu aniversário, é estar aqui com vocês, ao lado do povo que tanto amo. Celebrar mais um ano de vida junto de vocês e sentir essa energia, esse carinho, me enche de esperança e me fortalece. Nada me motiva mais do que essa proximidade, esse contato com cada um de vocês”, declarou Serginho.



Ele também agradeceu o apoio que recebeu no período: “Estamos na reta final da campanha, e ver tanta gente ao nosso lado, confiando em nosso projeto, me enche de gratidão. Cada abraço, cada palavra de apoio me faz acreditar ainda mais que estamos no caminho certo. Esse apoio de vocês é o que me dá forças para seguir em frente e lutar por uma Cabo Frio melhor. Juntos, vamos transformar essa cidade.”

