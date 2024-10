Alagamentos em rua e escola - Reprodução/Rede social

Publicado 04/10/2024 18:11

Cabo Frio - Na manhã desta sexta-feira (4), a cidade de Cabo Frio amanheceu debaixo d’água, causando alagamentos em vários pontos devido à chuva. Vídeos feitos por internautas e enviados ao Jornal O Dia, mostram a rua do posto de saúde do Porto Carro tomada pela água, e a Escola Municipal Maria Helena Bello da Costa, na Rua 12, em Tamoios, com diversos vazamentos pelo teto, deixando o refeitório completamente alagado.



Vejam os vídeos abaixo:



Os moradores reclamam do alagamento e questionam “cadê a obra” que a prefeitura disse ter realizado no local. Confira:

A Escola Municipal Maria Helena Bello da Costa recém reformada no distrito de Tamoios, ficou alagada com a chuva que atingiu a cidade. Confira:

Nota da prefeitura:



“A Prefeitura de Cabo Frio informa que o lixo obstruiu a calha devido aos fortes ventos dos últimos dias, e mesmo a limpeza sendo feita rotineiramente. Por conta disso, água entrou na laje, mas as providências já foram adotadas.



Quanto à rua, o bueiro estava obstruído, mas as equipes realizaram a limpeza e a água já escoou.”