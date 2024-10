4.650 cápsulas de cocaína, 1.500 pedras de crack e 54 buchas de maconha - Divulgação/PM

Publicado 02/10/2024 15:16

Cabo Frio - Uma grande quantidade de drogas foi apreendida na noite desta terça-feira (1), na Rodovia Amaral Peixoto, em São Pedro da Aldeia. Duas pessoas foram detidas.

A operação teve como alvo um veículo Volkswagen Celta, que, segundo informações da polícia, estava transportando drogas do Rio de Janeiro para Cabo Frio.

Após receberem a denúncia, equipes interceptaram o veículo e realizaram uma busca minuciosa. No interior do veículo, foram encontrados 4.650 cápsulas de cocaína, 1.500 pedras de crack e 54 buchas de maconha, todas escondidas na parte traseira do carro.

Os ocupantes do veículo, identificados como A.G.D.S., de 34 anos, e G.M. D. S., de 36 anos, foram presos em flagrante e conduzidos para a 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP). Em seguida, foram transferidos para a 126ª DP de Cabo Frio, Central de Flagrantes, onde A.G.D.S. foi autuado por tráfico de drogas, permanecendo preso à disposição da Justiça.

A droga, avaliada em aproximadamente R$ 50 mil, teria como destino a comunidade da Rainha da Sucata, no bairro Monte Alegre, em Cabo Frio. A droga teria saído da comunidade do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro.