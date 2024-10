Um indivíduo de bicicleta furta o celular de um homem - Reprodução/Rede social

Publicado 02/10/2024 14:50

Cabo Frio - Uma câmera de segurança no Shopping Canal Itajuru, em Cabo Frio, flagrou o momento exato em que um indivíduo de bicicleta furtou o celular de um homem na tarde desta terça-feira (1º) na Rua Major Belegard.



A ocorrência foi registrada às 17h24 e durou questão de segundos. É possível perceber nas imagens que o criminoso aproveita a distração do homem e toma o aparelho de sua mão. A vítima, que trabalhava em um local próximo, até tenta correr atrás do autor, mas não consegue alcançá-lo.



Mais cedo, por volta das 15h, conforme outra denúncia, um crime parecido foi registrado, só que na Avenida Excelsior. Uma mulher teve o celular roubado por um elemento; contudo, o homem teria indicado estar armado, mostrando um volume na cintura.



Os dois criminosos conseguiram escapar. A mulher registrou um boletim de ocorrência na 126ª DP (Cabo Frio). O Jornal O Dia entrou em contato com a Polícia Militar, questionando sobre o caso da Rua Major Belegard, e aguarda retorno.