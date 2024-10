126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) - Divulgação/PM

126ª Delegacia de Polícia (126ª DP)Divulgação/PM

Publicado 01/10/2024 12:31

Cabo Frio - Um homem foi morto a tiros na tarde desta segunda-feira (30), no bairro Parque Eldorado 3, em Cabo Frio. Segundo informações preliminares, a vítima era de Campos dos Goytacazes e estava retornando para a cidade quando foi surpreendida e assassinada.

Uma equipe da Polícia Civil esteve no local para realizar os trabalhos de perícia e coletar provas que possam auxiliar nas investigações. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi registrado na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), que investiga as circunstâncias do crime e procura por envolvidos. Até o momento, não há informações sobre a autoria e a motivação do homicídio.

*Com informações do Jardim Esperança da Informação.