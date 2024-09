Uma longa fila em frente à Secretaria Municipal de Assistência Social - Reprodução/Rede social

Publicado 30/09/2024 15:32

Cabo Frio - Na manhã desta segunda-feira (30), uma longa fila se forma em frente à Secretaria Municipal de Assistência Social de Cabo Frio, onde os beneficiários do Programa Moeda Social Itajuru se mobilizam para retirar o novo cartão provisório.



A confusão é resultado da troca de empresa responsável pela administração do programa, o que gerou incertezas entre os usuários.



De acordo com informações da prefeitura, a distribuição dos novos cartões ocorrerá em dois dias: nesta segunda-feira, para aqueles cujos nomes começam com as letras de “A a K”.



Na terça-feira (1), para os beneficiários de “L a Z”. O atendimento acontece das 8h às 17h na sede da Secretaria, localizada na Rua Florisbela Roza da Peña, 292, no bairro Braga.



Segundo informações, a fila começou a se formar no local desde a madrugada.