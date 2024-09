1º sargento L. Silva que é faixa roxa, obteve a primeira colocação na categoria master 3 - Reprodução/Rede social

Publicado 27/09/2024 17:07

Cabo Frio - Nesta quinta-feira (26), o 1º sargento L. Silva, agente do 25º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Cabo Frio, conquistou o primeiro lugar na competição de jiu-jitsu no IV Jogos Desportivos da PMERJ. O evento aconteceu em Sulacap, no Rio de Janeiro.

O sargento, que é faixa roxa, obteve a primeira colocação na categoria master 3. Ele faz parte do Projeto Maré 25 de jiu-jitsu, em Cabo Frio. Além da primeira colocação, o 25º BPM, sob o comando do mestre Rubens Júnior, totalizou três medalhas no evento.

Ao todo, 278 policiais militares de 77 unidades diversas da PMERJ participaram dessa modalidade. O campeonato, voltado para policiais militares ativos e inativos, também conta com modalidades como Cabo de Guerra, Natação, Futebol de Campo, Vôlei 4×4 e Cross Training. A competição teve início em 1995, tendo a modalidade Cabo de Guerra como a primeira prova disputada, tornando-se, dessa forma, uma tradição da instituição.