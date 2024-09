Mercadorias furtadas, além de um revólver calibre 38 com cinco munições e um simulacro da mesma arma - Divulgação/PM

Mercadorias furtadas, além de um revólver calibre 38 com cinco munições e um simulacro da mesma armaDivulgação/PM

Publicado 27/09/2024 12:27

Cabo Frio - Policiais militares recuperaram diversos produtos de um roubo e apreenderam uma arma de fogo nesta quinta-feira (26) em Cabo Frio. A ação resultou na prisão de dois homens e nas buscas por um terceiro envolvido no crime.

De acordo com as informações da polícia, após receberem denúncias de um assalto a um Fiat Fiorino, utilizado para entregas do Mercado Livre, na última segunda (23), os agentes iniciaram as investigações. Durante patrulhamento, os policiais avistaram uma motocicleta com as mesmas características do veículo utilizado no crime e abordaram o condutor.

O elemento indicou a residência de um comparsa, onde os produtos do roubo estariam escondidos. Ao chegarem no local, os policiais encontraram diversas mercadorias furtadas, além de um revólver calibre 38 com cinco munições e um simulacro da mesma arma.

Os dois homens foram presos e conduzidos para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde foram autuados por receptação e roubo. As investigações continuam para localizar o terceiro envolvido no crime, que conseguiu fugir no momento da abordagem.