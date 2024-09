Operação fecha pontos clandestinos de abastecimento de água - Reprodução/Rede social

Publicado 26/09/2024 16:17

Cabo Frio - Uma operação do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), com apoio da Prolagos e de agentes das Polícias Civil e Ambiental, flagrou pontos de captação ilícita de água e centrais de abastecimento clandestino de caminhões-pipa em diversos pontos de Cabo Frio, nesta quarta-feira (25). As equipes estiveram em cinco endereços, nos bairros Jardim Esperança, Tangará, Jardim Peró e Maria Joaquina. Ao todo, foram desfeitas nove ligações irregulares na rede de abastecimento e uma pessoa foi detida para esclarecimentos.

A ação foi iniciada em um ponto na Rua Bezerra da Silva, onde uma ligação clandestina foi desfeita e um poço lacrado. No Tangará, os agentes estiveram em um imóvel na Rua Castro Alves, onde flagraram outros quatro pontos de “gato”, além de uma cisterna com capacidade para armazenar 150 mil litros de água; bombas e materiais hidráulicos.

Outras ligações irregulares foram encontradas em uma central clandestina na Rua Bahia, no Jardim Peró, onde também havia um reservatório para cerca de 100 mil litros de água. Um caminhão-pipa clandestino que estava no local foi apreendido.

A operação foi concluída em Maria Joaquina, que fica no limite com o município de Armação dos Búzios, em dois endereços: na Rua Laurindo, onde foram interditados dois poços e uma cisterna para 200 mil litros; e na Rua Por do Sol, que tinha uma ligação clandestina e uma cisterna para 100 litros, além de três bombas d’água.

“As fraudes podem impactar negativamente o fornecimento de água, em razão da perda de pressão na rede, além de representar um risco para a saúde da população, devido às precárias condições de armazenamento”, afirma o diretor-executivo da Prolagos, José Carlos Almeida.

É possível denunciar o furto de água por meio do Linha Verde, nos telefones 0300 253 1177 (interior) e 2253-1177 (capital), no aplicativo para celular “Disque Denúncia Rio”, onde usuários com sistema operacional Android ou iOS podem acessar anexando fotos e vídeos, com a garantia de anonimato.