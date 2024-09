Lotofácil - Divulgação

Publicado 26/09/2024 16:11

Cabo Frio - Um morador de Cabo Frio ficou a um número de levar o prêmio de R$ 1,7 milhão da Lotofácil. O concurso foi realizado pela Caixa Econômica Federal na noite desta quarta-feira (25). Os números sorteados foram: 02, 03, 05, 06, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.



O apostador acertou 14 dos 15 números sorteados, arrecadando, no total, R$2.693,17. Ele fez um jogo simples e em formato físico, na loteria Zebrinha, localizada no bairro São Cristóvão.



Ninguém levou o prêmio principal, que acumulou em R$ 4,3 milhões. Além do cabo-friense, outros 133 jogos também acertaram 14 números. O próximo sorteio acontece nesta quinta-feira (26), a partir das 20h.



Saiba como apostar na Lotofácil

São 25 números na cartela e o jogador aposta entre 15 e 20 números. Em função disso, essa também é uma das loterias mais procuradas. O prêmio mínimo é de R$ 1,7 milhão.



Para concorrer ao prêmio, os jogadores devem fazer suas apostas até às 19h. Elas são aceitas nas lotéricas, pelo site das Loterias Caixa ou pelo aplicativo. Os sorteios acontecem todas as noites, a partir das 20h.