Drogas e dinheiroDivulgação/PM

Publicado 25/09/2024 16:21

Cabo Frio - Em uma série de ações realizadas nesta quarta-feira (25), a Polícia Militar intensificou o combate ao tráfico de drogas em Cabo Frio, resultando em apreensões de entorpecentes e prisão de envolvido.

Na Avenida Nossa Senhora da Assunção, no Centro, um homem de 24 anos, com passagens pela polícia por furto e tráfico, foi preso após ser flagrado com drogas e dinheiro. Ele próprio procurou a polícia, afirmando que faria uma entrega por aplicativo e teria suspeitado do remetente. Porém, logo depois, o motociclista assumiu que receberia a quantia de R$50 pelo serviço. Ele foi encaminhado para a 126ª DP, autuado e permaneceu preso.