695 pedras de crack, 325 cápsulas de cocaína, 105 buchas de maconha, quatro bases carregadoras para rádio, dois rádios transmissores, dois cadernos de anotações e R$ 20 em espécie - Divulgação/PM

Publicado 24/09/2024 18:40

Cabo Frio - Um adolescente foi apreendido com uma grande quantidade de entorpecentes na manhã desta terça-feira (24), na Rua Sete, no Manoel Corrêa, em Cabo Frio, na localidade popularmente conhecida como “Favela do Lixo”.

A ação policial foi desencadeada após uma denúncia anônima que indicava a prática de tráfico de drogas na região. Ao chegar ao local indicado, os policiais avistaram um indivíduo em atitude suspeita, que ao perceber a presença da guarnição, entrou em fuga, dispensando um objeto no caminho.

Após uma breve perseguição, o acusado, de 16 anos, foi abordado e detido. No local onde o jovem havia dispensado o objeto, os policiais encontraram uma sacola contendo 695 pedras de crack, 325 cápsulas de cocaína, 105 buchas de maconha, quatro bases carregadoras para rádio, dois rádios transmissores, dois cadernos de anotações e R$ 20 em espécie.

Diante dos fatos, o menor foi apreendido e conduzido para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde foi autuado por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas. Em seguida, foi encaminhado para a 127ª DP de Búzios, Central de Flagrantes, onde permaneceu apreendido.