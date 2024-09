Leandro Mateus Costa Teixeira, de 26 anos - Reprodução/Rede social

Publicado 24/09/2024 16:56

Cabo Frio - A família de Leandro Mateus Costa Teixeira, de 26 anos, teve um desfecho trágico para as buscas pelo rapaz. O corpo do motorista de aplicativo, desaparecido desde o último domingo (22), foi encontrado na tarde de segunda-feira (23) em uma mata nas proximidades da Estrada do Gargoá, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio.

Segundo relatos de familiares, Leandro havia ido a um depósito beber no domingo e não retornou para casa. Ao buscarem por notícias, ouviram relatos de que ele teria reagido a um assalto, entrando em confronto com traficantes. Leandro teria tentado fugir no próprio carro, mas foi baleado seis vezes e o corpo levado pelos bandidos para um local ermo.

Diante da gravidade da situação, a família iniciou uma intensa busca por Leandro, percorrendo hospitais e o Instituto Médico Legal (IML).

Conforme uma tia da vítima, o corpo foi levado para um local de difícil acesso na mata, exigindo um grande esforço da polícia para encontrá-lo.

A Polícia Militar informou que os agentes foram acionados para a ocorrência de encontro de cadáver e, ao chegarem no local, constataram o fato. O corpo foi removido para o IML, onde passa por necropsia para constatar a causa da morte. A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP). Até o momento, não há informações sobre a autoria do crime e a real motivação do homicídio. Ninguém foi preso.