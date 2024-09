Criminosos invadiram o espaço cultural do Palácio das Águias e após abrirem um buraco na parede do segundo andar, conseguiram acesso à joalheria Casa do Ouro - Renata Cristiane

Publicado 23/09/2024 17:24

Cabo Frio - Um ousado crime foi registrado em Cabo Frio na tarde deste domingo (22). Criminosos invadiram o espaço cultural do Palácio das Águias, no Centro da cidade, e, após abrirem um buraco na parede do segundo andar, conseguiram acesso à joalheria Casa do Ouro, localizada na rua Érico Coelho, onde efetuaram um assalto.



A descoberta do crime ocorreu quando funcionários da Secretaria de Cultura chegaram ao local para iniciar o expediente na manhã desta segunda-feira (23). A Polícia Civil foi acionada imediatamente e iniciou os trabalhos de perícia. Os proprietários da joalheria ainda estavam realizando o levantamento dos prejuízos causados pelo roubo de joias.



De acordo com as primeiras informações, os criminosos arrombaram as duas portas dos fundos do Palácio das Águias, que dão acesso ao Canal do Itajuru. Em seguida, tentaram abrir um buraco na parede do primeiro andar do prédio, mas optaram por seguir para o segundo andar, onde as estruturas são mais frágeis. Nesse ponto, conseguiram criar uma passagem até a joalheria vizinha.



O sistema de segurança chegou a disparar o alarme e a empresa responsável esteve no local no momento do crime, mas não constatou movimentação no estabelecimento, já que os criminosos estavam no Palácio das Águias.



Algumas obras de arte que estavam expostas no Palácio das Águias foram encontradas no chão, mas, segundo uma avaliação preliminar da Polícia Civil e da Secretaria de Cultura, não sofreram danos significativos. No entanto, o prédio precisará passar por uma avaliação estrutural para verificar a necessidade de reparos.



Os donos da joalheria e os funcionários do centro cultural prestaram depoimento na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), que está à frente das investigações para identificar e prender os responsáveis pelo crime. A polícia busca por imagens de câmeras de segurança da região que possam auxiliar na identificação dos criminosos.

