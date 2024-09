Testando a eficácia do Míssil Antinavio Nacional de Superfície (MANSUP) - Divulgação/Marinha do Brasil

Testando a eficácia do Míssil Antinavio Nacional de Superfície (MANSUP)Divulgação/Marinha do Brasil

Publicado 20/09/2024 17:45

Cabo Frio - A Marinha do Brasil conduziu uma operação na área marítima ao sul de Cabo Frio para testar a eficácia do Míssil Antinavio Nacional de Superfície (MANSUP) e aprimorar o adestramento dos meios navais e aeronavais da Esquadra.



Nomeada ‘Lançamento de Armas IV/2024”, a operação aconteceu entre os dias 11 e 15 de setembro. A Marinha publicou registros dos lançamentos dos mísseis. Veja:

O MANSUP está em fase de testes avançados. A Marinha destaca que a fase é importante por envolver avaliações rigorosas para assegurar que o míssil atenda aos requisitos operacionais e de precisão necessários para o seu futuro emprego.



“Esta Operação permite incrementar o grau de adestramento dos Meios Navais e Aeronavais da nossa Esquadra”, explica o Comandante do Grupo-Tarefa da Operação, Jorge José de Moraes Rulff. “O lançamento do MANSUP é um passo significativo no desenvolvimento de um projeto muito importante para a MB.”



Ele ressaltou ainda que as atividades realizadas foram planejadas de acordo com as diretrizes estratégicas do MB. “Como a Estratégia Nacional de Defesa, a Estratégia de Defesa Marítima e o Plano Estratégico da Marinha, que orientam as capacidades necessárias e as tarefas básicas do Poder Naval.”