Lograram êxito em arrecadar maconha e R$ 20Divulgação/PM

Publicado 20/09/2024 15:38

Cabo Frio - Um homem de 19 anos foi preso por tráfico de drogas na tarde desta quinta-feira (19), em Cabo Frio. O fato foi registrado por volta das 13h35, na Avenida América Central.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada após uma guarnição receber informações de que um elemento estaria vendendo entorpecentes no bairro Célula Mater.

No local, os agentes identificaram identificaram um elemento com as mesmas características da denúncia e, durante a abordagem, lograram êxito em arrecadar maconha e R$ 20. Próximo dele, os agentes encontraram uma sacola contendo 65 pinos de cocaína.

Segundo a ocorrência, no primeiro momento, o suspeito teria negado as acusações, entretanto, na Delegacia de Polícia, ele teria confessado que estaria no tráfico e recebia R$ 300 por carga vendida.

Diante dos fatos, o elemento permaneceu preso pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.