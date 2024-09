Autores do acidente - Reprodução/Rede social

Autores do acidente Reprodução/Rede social

Publicado 19/09/2024 15:31

- Na tarde desta quarta-feira (18), dois homens foram presos em flagrante após causarem um grave acidente de trânsito em Cabo Frio. Os acusados estavam participando de um racha na Avenida Júlia Kubitschek, no bairro Jardim Flamboyant, quando perderam o controle dos veículos, atropelando um pai e a filha de 11 anos que estavam de bicicleta na calçada. As vítimas permanecem internadas em estado grave.De acordo com informações da 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), os dois condutores, que são primos, trafegavam em alta velocidade quando o veículo Chevrolet Astra perdeu o controle, bateu em um poste, atingiu as vítimas que estavam na bicicleta, colidiu com o Ford Ka branco e capotou em seguida. O impacto foi tão forte que o motorista foi arremessado para fora do automóvel. Testemunhas relataram que ambos estavam disputando um racha no momento da colisão.A Polícia Militar foi acionada imediatamente, e o motorista do Ford Ka, que tentou fugir do local, foi preso pelos agentes. Ele não sofreu ferimentos e foi conduzido à delegacia. Já o motorista do Astra foi socorrido para o Hospital Central de Emergências (HCE), mas após receber alta, foi preso pela equipe da 126ª DP.As câmeras de segurança da região confirmaram a prática do racha e a alta velocidade dos veículos. As imagens mostraram os carros lado a lado, tentando realizar ultrapassagens, até o momento do impacto. A Polícia Civil seguirá com as investigações, buscando elementos que possam confirmar outras circunstâncias que agravem a responsabilidade dos envolvidos.