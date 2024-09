Revilis Barcelos é guarda civil municipal, campeão mundial de Jiu-Jitsu e professor do projeto social da GM - Reprodução/Rede social

Revilis Barcelos é guarda civil municipal, campeão mundial de Jiu-Jitsu e professor do projeto social da GMReprodução/Rede social

Publicado 18/09/2024 15:08

Cabo Frio - Guarda civil municipal, campeão mundial de Jiu-Jitsu e professor do projeto social da GM de Cabo Frio, Revilis Barcelos está lutando contra o tempo para buscar mais um título para a Região dos Lagos. Campeão recente de duas edições da ADCC Open Brasil, uma das competições mais prestigiadas do mundo, ele está promovendo uma vaquinha solidária para participar da ADCC Latinoamérica – Peru Edition, no dia 19 de outubro.



Está é a primeira edição do evento, que acontecerá em Lima. Para participar, Revelis precisa arrecadar a quantia de R$ 5.263. O orçamento engloba hospedagem do atleta e corner (R$ 780); passagem de ida e volta para o atleta e corner (R$ 4.083); e o valor da inscrição (R$ 400).





“(…) Eu tô nessa batalha aí pra conseguir com urgência o valor, fica em [quase] 6 mil, tá na foto, né? Na foto eu botei discriminado, o custo de cada coisa, e é a correria pra conseguir fazer essa inscrição aí, fazer a compra passagem e já garantir mais essa batalha lá, atrás desse ouro para o Brasil e para a nossa cidade”, disse o atleta.



Caso possa ajudar com qualquer quantia, a chave pix do atleta é: 11864149795. Quem quiser, Com apenas um mês e dois dias para reunir a quantia, o atleta, que também é professor de jiu-jitsu em uma renomada academia de São Pedro da Aldeia, está promovendo a vaquinha solidária e literalmente lutando contra o tempo para angariar os quase R$ 6 mil.“(…) Eu tô nessa batalha aí pra conseguir com urgência o valor, fica em [quase] 6 mil, tá na foto, né? Na foto eu botei discriminado, o custo de cada coisa, e é a correria pra conseguir fazer essa inscrição aí, fazer a compra passagem e já garantir mais essa batalha lá, atrás desse ouro para o Brasil e para a nossa cidade”, disse o atleta.Caso possa ajudar com qualquer quantia, a chave pix do atleta é: 11864149795. Quem quiser, pode acompanhar a jornada do atleta em busca da quantia através das redes sociais neste link

Revelis conta com um histórico positivo na ADCC Open Brasil. Conquistou ouro Reprodução/Rede social

Histórico positivo na ADCC OPEN BRASIL

Revelis conta com um histórico positivo na ADCC Open Brasil. Ele conquistou ouro na terceira edição do evento, realizado em São Paulo, no dia 7 de setembro. O atleta venceu na categoria master 35+ / Advanced / -83 kg.



No dia 27 de julho, durante a segunda edição do ADCC Open Brasil, que ocorreu em Balneário Camboriú, Revelis garantiu uma medalha de ouro na mesma categoria e uma de prata na categoria Men’s Absolute / Adult / Advanced.



O ADCC é um dos mais prestigiados eventos de lutas agarradas no mundo, com regras específicas que abrangem diversas modalidades, incluindo Jiu-Jitsu, Judô, Wrestling, Luta Livre e Sambo.