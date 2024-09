Homem é encontrado morto - Reprodução/Rede social

Homem é encontrado morto Reprodução/Rede social

Publicado 17/09/2024 16:08 | Atualizado 17/09/2024 16:09

Cabo Frio - Um homem foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (17) na Praia das Dunas, em Cabo Frio. A vítima foi localizada na areia, na altura da Avenida Vereador Manoel Antunes.

De acordo com informações preliminares, o homem estava desaparecido desde a noite de segunda-feira (16), quando saiu para praticar atividades físicas e não retornou para casa. A esposa da vítima, preocupada com o desaparecimento, iniciou as buscas e, infelizmente, o encontrou já sem vida.

Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência. A princípio, a causa da morte foi apontada como afogamento. No entanto, as autoridades investigam as circunstâncias do ocorrido e um laudo pericial será realizado para confirmar a causa do óbito.

O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio.