Sargento Flávio Nogueira Pessanha, de 41 anosReprodução/Rede social

Publicado 16/09/2024 15:30

Cabo Frio - O sargento Flávio Nogueira Pessanha, de 41 anos, lotado na P2 do 25° Batalhão da Polícia Militar (BPM), foi morto na última sexta-feira (13) durante um confronto com traficantes na localidade de Maria Joaquina, situada na divisa entre Cabo Frio e Búzios.

O agente, conhecido por sua coragem e dedicação, enfrentou o perigo até o fim. Durante o confronto, os criminosos, fortemente armados com fuzis, dispararam várias vezes contra o veículo da polícia, que ficou crivado de balas.

Nogueira foi atingido por cinco disparos, sendo socorrido e levado ao Hospital Municipal Dr. Rodolpho Perissé (HMDRP), em Búzios, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos.

Sua morte representa mais um triste episódio de violência relacionado ao tráfico de drogas na região, que tem registrado um aumento nos confrontos entre criminosos e a polícia.

A presidente do Conselho Comunitário de Segurança Púbica, Patrícia Cardinot, lamentou o ocorrido. “Ele cumpriu sua missão com honra ‘guardou a fé’ e será sempre um exemplo de bravura para seus companheiros e para a comunidade que protegeu com tanto empenho”, informou.

O 25° BPM já reforçou o patrulhamento na área, e a Polícia Civil está investigando o caso, com uma operação em andamento para localizar os envolvidos. O sepultamento do 3° sargento da Polícia Militar ocorreu às 15h deste sábado (14), no Cemitério Municipal de Cabo Frio, no Itajuru.