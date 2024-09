155 pedras de crack, 125 pinos de cocaína, 26 buchas de maconha e R$ 10 em espécie - Divulgação/PM

155 pedras de crack, 125 pinos de cocaína, 26 buchas de maconha e R$ 10 em espécie Divulgação/PM

Publicado 13/09/2024 16:03

Cabo Frio - Um adolescente de 17 anos foi apreendido em flagrante na tarde desta quinta-feira (12), na Rua 7, no bairro Manoel Corrêa, em Cabo Frio. Ele é suspeito de tráfico de drogas e foi encontrado com uma grande quantidade de entorpecentes.

A apreensão ocorreu após uma denúncia anônima que informava sobre a venda de drogas em um beco próximo a uma padaria na região. Diante da denúncia, equipes se deslocaram até o local indicado.

Ao chegarem no local, os policiais avistaram um jovem com as características informadas na denúncia. Ao perceber a presença da polícia, o adolescente tentou fugir, mas foi rapidamente alcançado. Durante a fuga, ele dispensou uma sacola com drogas. Os policiais realizaram buscas no local e encontraram outra sacola com mais entorpecentes escondida em uma máquina de lavar e em uma mochila dentro de uma pilha de madeiras.

No total, foram apreendidas 155 pedras de crack, 125 pinos de cocaína, 26 buchas de maconha e R$ 10 em espécie. O adolescente confessou aos policiais que estava atuando como “vapor do tráfico” na região, ou seja, era responsável por guardar e vender as drogas.

O menor foi apreendido e encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde foi autuado por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Ele permanece apreendido à disposição da Justiça.