Quina Reprodução/Loteria

Publicado 11/09/2024 15:14

Cabo Frio - Um morador de Cabo Frio ficou a um número de faturar a quantia de R$ 3,4 milhões no concurso 6529 da Quina, realizado na noite desta terça-feira (10). O sortudo faturou a quantia de R$3.254,93.



O cabo-friense fez uma aposta simples, em formato físico. O jogo foi realizado em uma lotérica localizada no bairro São Cristóvão. Ninguém faturou a quantia principal, que acumulou em R$ 4,5 milhões. Os números sorteados foram 04 – 07 – 17 – 30 – 44.



Ao todo, 121 apostas acertaram a quadra, cada uma recebendo R$3.254,93. Outros 6.693 apostadores acertaram o terno, ganhando R$ 56,04 cada.



O próximo sorteio será realizado às 20h desta quarta-feira (11). O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Ao todo, são seis sorteios semanais, de segunda a sábado.



Saiba como apostar na Quina

Concorra a prêmios grandiosos com a Quina: basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.



Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.



Sorteios

São 6 sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h.